Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 мая.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами вероятны дожди, ветер умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 9-14° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью от 0 до 4° тепла, днем - 4-8° тепла.