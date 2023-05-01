Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)

Общество Материалы 1 мая 2023 20:43 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию еще раз обратилось к гражданам в связи с увеличением числа минных инцидентов в последние дни, сообщает в понедельник Trend.

"Несоблюдение правил во время поездки на освобожденные от оккупации территории, выход за пределы безопасных зон, несоблюдение требований предупреждающих знаков, безответственные и необдуманные шаги могут поставить вас и ваших близких лицом к лицу с большой трагедией. Для предотвращения этого давайте будем солидарны в проявлении ответственности. Давайте все вместе безопасно двигаться к "Большому возвращению!" - говорится в обращении.

Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Агентство Азербайджана по разминированию обратилось к гражданам (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости