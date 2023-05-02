В Сумгайыте арестован тренер, обвиняемый в смерти 7-летнего ребенка

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в причинении смертельных травм 7-летнему ребенку.

Как сообщает Trend, решение было оглашено на заседании в Сумгайытском городском суде.

В отношении Мехмана Халилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим, что в городскую прокуратуру поступила информация о смерти в Сумгайытской городской детской больнице Фарида Бакарова, 2016 года рождения. В ходе предварительного расследования возникли основания для подозрения в том, что причиной смерти стали травмы, причиненные ребенку во время занятий самбо в одной из городских школ Мехманом Халиловым, 1994 года рождения.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3. Мехман Халилов был задержан в качестве подозреваемого лица. Предварительное расследование продолжается.