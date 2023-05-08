В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный 100-летию Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, на тему «Изменение бизнес-трендов и образования в рамках новых реалий».

Выступая на открытии мероприятия, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов говорил о важности форума, который является полезной площадкой для обсуждения тесных отношений бизнеса и образования в быстро меняющуюся эпоху, выработки различных подходов к реагированию на вызовы, подготовки учебных заведений к этому процессу и обмена мнениями о новых идеях. Ректор отметил, что темы, обсуждаемые на этом форуме, посвященном 100-летию Великого Лидера, в котором приняли участие представители государственных структур, зарубежных и местных вузов и бизнес-структур, отличаются своей актуальностью. Он выразил уверенность, что форум достигнет поставленных целей и внесет новый вклад в деловые и образовательные отношения. Эльмар Гасымов подчеркнул, что БВШН планирует и в дальнейшем проводить подобные форумы на регулярной основе.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов подчеркнул важность проведения подобных бизнес-форумов для установления тесного сотрудничества между бизнес-компаниями и высшими учебными заведениями. Он отметил, что KOBIA тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями и реализует совместные инициативы с целью использования научного потенциала вузов и взращивания из студентов современных инновационно мыслящих предпринимателей. Орхан Мамедов также рассказал о механизмах поддержки и услугах, реализуемых в сфере развития малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении депутат парламента Вугар Байрамов говорил о новых подходах к образованию в свете новых вызовов, вхождении сектора образования в бизнес, важности совместных отношений между бизнесом и образованием.

Форум продолжился панельными дискуссиями. На первой панели декан Школы бизнеса Университета AKFA в Узбекистане Одилжон Абдураззаков выступил на тему «Предпринимательство и предпринимательские университеты в эпоху цифровых технологий». Декан факультета делового администрирования Измирского университета Катип Челеби Севтап Унал также выступил на этой панели на тему «Экспериментальный маркетинг как одна из современных маркетинговых стратегий».

На второй панели форума с представителями бизнес-сектора обсуждались меняющиеся бизнес-тенденции. На этой панели выступили председатель Совета директоров «eManat» Руслан Талыбов, и соучредитель и управляющий партнер BERC Group Канан Агаев.

В завершении мероприятия с докладом по итогам работы форума выступил заведующий кафедрой управления бизнесом БВШН Алтай Исмайлов.