Хыналыг и "Кочевой путь" могут быть внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В сентябре этого года будет рассмотрен вопрос о включении номинационного документа под названием "Хыналыг и "Кочевой путь" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сказала в понедельник Trend заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова.

"Была проделана значительная работа в связи с номинационным документом "Культурный ландшафт Хыналыга и "Кочевой путь". Он уже представлен в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО для включения в Список Всемирного наследия, и находится на этапе оценки. В соответствии с принятым решением документ будет вынесен на обсуждение на заседании комитета в сентябре этого года", - сказала она.

Гусейнова добавила, что особенность номинационного документа заключается в том, что он впервые был подготовлен местными специалистами.