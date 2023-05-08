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В Азербайджане подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из них

Общество Материалы 8 мая 2023 10:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из них

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из этих семей.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос был включен в "Годовой отчет Национального координатора по противодействию торговле людьми", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

В прошлом году был подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из этих семей с проведением регулярных мониторингов, охвативших регионы республики, в связи с уклонением детей от обязательного образования и безнадзорностью, с семьями проводилась индивидуальная профилактическая работа.

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