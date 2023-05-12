Названо число совершенных в 2022 г. в Азербайджане преступлений в связи с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 157 преступлений, связанных с торговлей людьми, три преступления, связанных с принудительным трудом, а также 44 преступления, связанных с незаконными действиями с документами в целях торговли людьми.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

15 человек (13 женщин, 2 мужчин), обвиняемых по уголовным делам, возбужденным в связи с этими противоправными деяниями, были привлечены к судебной ответственности.