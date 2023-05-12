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Названо число совершенных в 2022 г. в Азербайджане преступлений в связи с торговлей людьми

Общество Материалы 12 мая 2023 12:18 (UTC +04:00)
Названо число совершенных в 2022 г. в Азербайджане преступлений в связи с торговлей людьми

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 157 преступлений, связанных с торговлей людьми, три преступления, связанных с принудительным трудом, а также 44 преступления, связанных с незаконными действиями с документами в целях торговли людьми.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

15 человек (13 женщин, 2 мужчин), обвиняемых по уголовным делам, возбужденным в связи с этими противоправными деяниями, были привлечены к судебной ответственности.

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