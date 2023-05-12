Сегодня состоится официальная церемония открытия Года "Шуша - культурная столица тюркского мира–2023"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Шуша при совместной организации министерства культуры и ТЮРКСОЙ состоится официальная церемония открытия Года "Шуша - культурная столица тюркского мира–2023".

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии, организуемом в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 6 декабря 2022 года, предусмотрено участие официальных лиц страны, делегаций стран-членов Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, руководителей организаций сотрудничества тюркских стран и других гостей.

После официальной церемонии открытия состоятся выступления творческих коллективов тюркских стран и ознакомление с выставками.

Отметим, что 31 марта 2022 года в турецком городе Бурса решением Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ древний город Шуша, колыбель искусства мугама, был объявлен "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года.

Напомним, что в Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", проходившем с 9 по 11 мая в Шуше, приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы, деятели искусств стран-членов ТЮРКСОЙ.

Основы проекта "Культурная столица тюркского мира" были заложены в 2010 году на 10-м саммите глав тюркоязычных стран в Стамбуле.

Ранее "культурной столицей тюркского мира" были Астана (2012, Казахстан), Эскишехир (2013, Турция), Казань (2014, Татарстан, Российская Федерация), Мерв (2015, Туркменистан), Шеки (2016, Азербайджан), Туркестан (2017, Казахстан), Кастамону (2018, Турция), Ош (2019, Кыргызстан), Хива (2020, Узбекистан) и Бурса (2022, Турция).