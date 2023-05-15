Ситуация в оползневых зонах в Азербайджане относительно стабильная - Али Алиев

БАКУ /Trend/ - Ситуация в оползневых зонах в Азербайджане относительно стабильная.

Об этом сообщил в понедельник Trend начальник Национальной геологоразведочной службы Али Алиев.

По его словам, некоторое время назад в Сиязане произошел оползень.

"В настоящее время в этом районе нет оползневой активности. В оползневых зонах Абшерона имеются слабые сейсмогравитационные дислокации только в жилых массивах Масазыр и Нубар. Основываясь на наблюдениях, сделанных в оползневой зоне в бакинском поселке "Баил", могу сказать, что там нет никаких изменений и напряженности. В южной зоне отмечаются локальные оползни. По правую обочину дороги Ярдымлы-Масаллы есть размытие, при сезонном усилении дождей может проявляться слабая активность оползневых процессов", - сказал начальник службы.

По его словам, мониторинги в связи с оползнями в настоящее время проводятся в основном в южном регионе страны.

"В Азербайджане зафиксированы 99 зон локальных оползней, из которых активизация может произойти только в 42, поэтому мы проводим мониторинги на этих территориях. В целом в настоящее время в стране не наблюдается серьезной активности в оползневых зонах", - сказал Али Алиев.