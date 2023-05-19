Продолжается третий день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 19 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку продолжается третий день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования среди сеньорок в индивидуальной программе.

Упражнения с булавами и лентой, которые выполняют грации, завораживают своим изяществом. Публика на трибунах внимательно наблюдает за выступлениями, зрители с восторгом обсуждают гимнастические костюмы, технику и артистизм спортсменок.

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Илона Зейналова начнут свое выступление после 17:00.

По итогам соревновательного дня определятся финалистки в данных программах, а также в многоборье.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.