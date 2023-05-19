Азербайджанская грация Зохра Агамирова прошла еще в два финала чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская грация Зохра Агамирова прошла еще в два финала 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня в квалификации упражнений с булавами Зохра Агамирова, получив 31.050 балла, расположилась на третьей позиции, что позволило ей пройти в финал. С результатом 95.750 балла (пятое место) Агамирова прошла в финал многоборья.

Зохре Агамировой не удалось пройти в финал упражнений с лентой, с результатом 28.900 балла она заняла 17-е место.

Напомним, что в ходе вчерашних квалификационных соревнований Зохра Агамирова прошла в финалы упражнений с обручем и мячом.

Другая азербайджанская гимнастка - Илона Зейналова в финалы не прошла. В квалификации программы с булавами с результатом 25.250 балла она заняла 34-ю позицию, а в упражнении с лентой ее результат составил 24.400 балла, это 36-е место. В многоборье Зейналова с результатом 76.950 балла заняла 38-е место.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.