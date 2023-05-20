Боряна Калейн из Болгарии выиграла "золото" в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Спортсменка Боряна Калейн, представляющая Болгарию, с результатом 131.000 балла завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на 39-ом чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

"Серебро" у Софии Раффаэли из Италии, ее результат составил 129.550 балла. Бронзовую медаль завоевала представительница Болгарии Стиляна Николова, ее результат составил 129.500 балла.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова в финале индивидуального многоборья с результатом 122.400 балла заняла седьмую позицию.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.