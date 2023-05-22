Сертификация учителей - необходимый процесс - Ильгар Оруджев

БАКУ /Trend/ - Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев ранее сказал, что трудовые договоры с учителями, дважды не прошедшими сертификацию, будут расторгнуты.

Отвечая на вопросы Trend в связи с этим, член Общественного совета при министерстве науки и образования, председатель Азербайджанского общества молодых ученых, докторантов и магистров, доктор философии Ильгар Оруджев отметил, что создаются условия для повторного прохождения сертификации, однако если учитель второй раз подряд не может сдать сертификационный экзамен, это означает недостаток знаний данного учителя.

"Сегодня один из главных факторов снижения качества образования в школах связан именно с этим. Считаю, что сертификация необходима. Учитель должен совершенствовать свои знания по специальности", - сказал Оруджев.

Эксперт добавил, что не все учителя, работающие сегодня в школах, хотят совершенствоваться в профессии.

"Считаю, что на экзамене представлены не такие уж сложные вопросы. Если мы хотим иметь образованное общество, то должны поддерживать процесс сертификации учителей. Думаю, что сертификация каждые три года является правильным подходом", - сказал он.