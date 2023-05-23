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Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)

Общество Материалы 23 мая 2023 15:29 (UTC +04:00)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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КЕЛЬБАДЖАР /Trend/ - Руководители и члены христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, по инициативе Албано-удинской христианской религиозной общины и при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами делегация из 50 человек, в которую вошли руководители и члены русской православной, католической и протестантской церквей, и группа представителей еврейской общины, проживающие в Азербайджане, сегодня посетили монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе.

Представители общин совершили в храме комплекса богослужение, вознесли молитвы, зажгли свечи.

Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
Представители христианской и еврейской общин Азербайджана посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)
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