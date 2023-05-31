IT-AROMA: искусственный интеллект и ароматерапия на службе вашего здоровья (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ, 19 мая 2023 - В отеле Bridge Plaza в столице Азербайджана был представлен инновационный продукт на рынке велнес-услуг – IT-AROMA. Это революционное сочетание мощи IT-технологий и искусственного интеллекта с благами ароматерапии для улучшения здоровья и эмоционального благополучия.

Семинар провел Алексей Леонидович Александров (Европа) – выдающийся международный эксперт в области телесно-ориентированной аромагенетики, ароматолог, психосомолог, мастер древнейших практик Восточной медицины, а также исследователь в области медицинской инженерии. Благодаря своему богатому опыту и профессионализму он успешно разработал концепцию IT-Aroma в рамках интегративной телемедицины.

Ароматерапия – это древний метод воздействия на организм человека при помощи эфирных масел, который в наши дни превращается в новаторский подход к здоровью и благополучию, благодаря влиянию IT-технологиям и искусственному интеллекту.

IT-Aroma разработана в сотрудничестве с одной из ведущих международных компаний на рынке аромасел – doTERRA. Основанная в 2008 году, doTERRA ставит своей главной целью предоставить миру доступ к самым чистым эфирным маслам. Компания использует последние научные инновации и строгие процедуры контроля качества для предоставления продуктов класса Certified Pure Tested Grade™.

22 мая Алексей Леонидович провел практический семинар по сертифицированному курсу ARōMATOUCH TECHNIQUE®️ в "ELF Health Center". Семинар был основан на авторской методике доктора Дэвида К. Хилла из США, который предлагает клинический подход к управлению ключевыми факторами здоровья. Этот подход получил официальное признание Всемирной Организации Здравоохранения и с успехом применяется специалистами по всему миру в медицинских учреждениях, центрах восстановительной терапии и реабилитации.

Алексей Леонидович также провел ряд актуальных тренингов, которые вызвали огромный интерес среди предпринимателей, руководителей, профессионалов в области здравоохранения, психологов, бизнес-тренеров, специалистов по массажу и представителей других специальностей.

Cеминары охватывали важные тем, ориентированные на профессиональное, личностное и межличностное развитие:

"7 шагов к гарантированному увеличению дохода" – были раскрыты конкретные эффективные стратегии и методы для улучшения экономического благополучия.

"Анатомия отношений или 6 ключей к женской сексуальности" - обсуждались сложные аспекты сексуальности и отношений, которые помогли участникам лучше понять и уважать собственные потребности и потребности партнеров.

"Родовые проклятия в отношениях. Отработка кармических долгов"- вызвал интерес у тех, кто хочет лучше понять, как прошлое может влиять на настоящее и будущее в области межличностных отношений, и предлагает методы работы с этими вопросами.

При разработке этих курсов использовались инновационные IT-технологии, что позволило участникам получить максимум от процесса обучения и быстро достигнуть желаемых результатов. Это подчеркнуло роль технологий в улучшении процесса обучения, делая его более интерактивным и увлекательным.

В связи с этим мы пообщались с Оксаной Степенко, соосновательницей компании IT-Aroma, IT-консультантом и аромакоучем, которая оказала неоценимую помощь в организации этих мероприятий. Оксана поделилась с нами своим опытом и представлениями о будущем ароматерапии и IT-технологий в этой области:

"Я убеждена в огромном потенциале интеграции технологий и ароматерапии для получения наилучших и долгосрочных результатов в области физического, психологического и ментального здоровья, эмоционального интеллекта и наша работа с IT-Aroma –только начало этого пути.

Представленный нами метод терапии набирает все большую популярность среди велнес-центров и клиник, которые предлагают услуги по превентивной медицине, оздоровлению организма и улучшению качества жизни. Он также активно используется в области телемедицины.

Наша цель – сделать здоровый образ жизни доступным и простым для всех. Проведенные семинары и тренинги под руководством Алексея Леонидовича стали отличным примером того, как технологии могут помочь в освоении новых знаний и навыков.

Мы были впечатлены положительной обратной связью участников и их стремлением применять полученные знания в своей повседневной практике. Это только подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, и мне очень важно видеть, как наша работа меняет жизни людей к лучшему.

Технологии изменяют мир, и сфера здравоохранения и велнес не исключение. Я горжусь тем, что мы вносим свой вклад в этот процесс и помогаем людям улучшить качество своей жизни."

C научными статьями Алексея Леонидовича можно ознакомиться по ссылкам:

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6580

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6579

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6578

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6577

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6575

http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/6539