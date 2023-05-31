В Софии открылась фотовыставка, посвященная 105-летию Дня Независимости Азербайджанской Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фотовыставка «Азербайджан: истинная красота разнообразия», приуроченная 105-летию Дня Независимости Азербайджанской Республики, была открыта в центральном парке Национального Дворца Культуры Болгарии на знаменитом Мосте Влюбленных города Софии, передает Trend.

В фотовыставке, организованной посольством Азербайджанской Республики в Республике Болгария совместно с мэрией города София, представлены 60 фото стендов, раскрывающие изумительную природу Азербайджана, богатое культурное разнообразие, жемчужины архитектуры, образцы мультикультурализма, а также древние традиции и обычаи азербайджанского народа. В открытии выставки приняли участие официальные лица города Софии, представители болгарских общественных объединений и азербайджанской диаспоры, а также представители СМИ.

Фотовыставка «Азербайджан: истинная красота разнообразия», привлекшая большой интерес жителей и гостей города София продлится две недели.