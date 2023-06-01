БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается фонд по утилизации автомобилей.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах", которое обсуждалось на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно статье 14-8 этого закона, в целях финансирования льготы и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мероприятий по утилизации транспортных средств, органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, создается фонд по утилизации транспортных средств. Он является целевым бюджетным фондом и финансируется за счет таких источников поступлений, как плата за утилизацию, кредиты и гранты, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, отчисления международных организаций и иных доноров, иные источники, не запрещенные законом.

Порядок формирования и использования средств фонда устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.