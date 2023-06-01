Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 июня 2023 13:42 (UTC +04:00)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В поселке Заям и селе Ени Хаят Шамкирского района обеспечен отвод воды из ряда частных домов, дворовых и других территорий, подвергшихся затоплению в результате ливней, осуществлены необходимые меры безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, на основании поступивших на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана данных о том, что в результате ливней некоторые территории в Шамкире подверглись затоплению, силы Гянджинского регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы были привлечены к работам по ликвидации последствий ливней, обеспечен отвод воды с затопленных территорий.

В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
В Шамкире предприняты меры безопасности на затопленных в результате ливней территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости