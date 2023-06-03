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Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования

Общество Материалы 3 июня 2023 12:30 (UTC +04:00)
Кабмин Азербайджана отменил постановление в сфере ипотечного кредитования

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана отменил постановление от 11 октября 2017 года об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, отменено постановление Кабинета министров Азербайджана от 11 октября 2017 года № 422 "Об утверждении "Порядка выдачи ипотечных кредитов государственными банками за счет собственных средств".

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