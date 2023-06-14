"Последний звонок" в школах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана проводится "последний звонок".

Как сообщает в среду Trend, данные мероприятия организованы администрациями школ непосредственно в общеобразовательных учреждениях с целью обеспечения безопасности учащихся.

Отметим, что в текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях 98 649 человек заканчивают XI класс, 145 597 - IX класс и 151 560 - I класс. XI класс средней школы села Агалы Зангиланского района окончат 4 человека.

В 2022-2023 учебном году число учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 1 707 279 человек. Из них 90 648 - учащиеся подготовительных групп школ, учебный процесс в которых завершился 31 мая.

Всего в стране функционирует 4 431 общеобразовательное учреждение, из них 388 расположены в Баку. За прошедший календарный год капитальный ремонт и строительно-монтажные работы были проведены в 30 учебных заведениях и 30 школах модульного типа. В начале 2022/2023 учебного года 150 289 детей пошли в первый класс, 90 026 - начали обучение в подготовительных группах.