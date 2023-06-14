Реакция на сообщения о проблемах в здании, построенном для сотрудников прокуратуры

БАКУ /Trend/ - На страницах некоторых СМИ и в социальных сетях появилась информация о наличии различных проблем с инфраструктурой и обслуживанием многоэтажного здания, построенного для сотрудников прокуратуры по адресу: Хатаинский район, ул. Джейхуна Гасанова, 81.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

"Сообщается, что указанное здание было построено подрядчиком по заказу жилищно-строительного кооператива "Qayğı" с целью улучшения жилищных условий работников прокуратуры, и в настоящее время техническое обслуживание здания, коммунальные и другие услуги осуществляются этим ЖСК, который не имеет никакого отношения к органам прокуратуры", - отмечается в сообщении.