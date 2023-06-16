В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие второго международного фестиваля фортепианной музыки Baku Piano Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие второго международного фестиваля фортепианной музыки Baku Piano Festival, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции. Здесь представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You!

Известные музыканты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции до 29 июня представят концертные программы на различных площадках столицы, не только показывая высокое искусство, но и способствуя созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран.

Выступившая на мероприятии представитель Центра Гейдара Алиева Рена Мамедова отметила, что Baku Piano Festival станет большим праздником для меломанов.

"На протяжении многих лет в Азербайджане с успехом проходят такие международные фестивали как Бакинский джаз-фестиваль, Шелковый путь, Габалинский музыкальный фестиваль, Фестиваль имени Узеира Гаджибейли, Бакинские дни современной музыки и другие фестивали. Следуя традициям, Центр Гейдара Алиева развивает и пропагандирует не только национальную музыку, но и мировую культуру, непосредственно участвуя в реализации проектов. Поэтому знаменательно, что открытие фестиваля проходит в Центре Гейдара Алиева. Второй Бакинский международный фестиваль фортепиано, который пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева, станет очередным ярким событием в культурной жизни страны и зарубежных гостей", - сказала Рена Мамедова.

Основатель и директор фестиваля, лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли отметил, что второй по счету фестиваль запомнится интересными концертными программами. Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя – это изюминки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминания.

"Для меня большая честь организовать и проводить Baku Piano Festival. Особую признательность хотелось бы выразить Фонду Гейдара Алиева за поддержку фестиваля. И также нашему основному спонсору PASHA Holding и другим партнерам, благодаря которым мы подарим большой праздник музыки", - сказал Шаин Новрасли.

Всемирно известная канадско-американская пианистка Элен Мерсье отметила красоту Баку, Центра Гейдара Алиева, гостеприимство и добродушие азербайджанцев, что вызвало у нее самые благоприятные впечатления.

"Мне очень нравится творчество Шаина Новрасли, который прошел большую школу музыкального мастерства, классического и джазового искусства. Впервые мы выступим с ним в дуэте в сопровождении оркестра и джазовых исполнителей, показав гармонию различных направлений музыки. К большому сожалению, после концерта мне придется уехать из Баку, но обязательно надеюсь на новые встречи здесь", - отметила Элен Мерсье.

На фестивале в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического и Азербайджанского государственного камерного оркестров в музыкальном празднике примут участие местные пианисты и другие музыканты, являющиеся представителями талантливого молодого поколения. В рамках фестиваля для публики также будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино.

После официальной части был представлен концерт. Концертная программа открылась вальсом из балета великого композитора Гара Гараева "Семь красавиц" в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, доктора Государственной консерватории Университета Чукурова (Турция) Валида Ага.

Затем зрителям было представлено произведение американского классика, композитора и пианиста Джорджа Гершвина "Rhapsody in Blue" (Рапсодия в стиле блюз) в исполнении пианистов Шаина Новрасли и Элен Мерсье, и в сопровождении оркестра и джазовых музыкантов, заслуженного артиста Руслана Гусейнова (бас-гитара) и Эльвина Баширова (ударные). Потрясающее исполнение музыкантов завершилось композицией "Размышление" выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде.

Выступления сопровождались овациями и в заключении зрители стоя приветствовали артистов, даря цветы и нескончаемые аплодисменты.