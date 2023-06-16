ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 июня в 09:15 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии принимаются ответные меры", - говорится в сообщении.