Бакинский филиал МГУ объявил о вакансиях

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявил прием на работу, сообщает в пятницу Trend.
Это следующие вакансии:
- Редактор-корректор
Информация о работе:
- Организация работы отдела и постановка задач;
- Соответствующее редактирование текстов;
- Сбор, подготовка и обработка информации, относящейся к университету;
- Составление информационных запросов;
- Контроль за работой с соцсетями;
- Выполнение требований по правильному представлению новостей;
- Преставление видеоматериалов, которые могут представлять интерес для СМИ, в форме новостей и их отправка органам медиа;
График работы: 6-дневный
- Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00
- Обеспечивается сервисом
- Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
- Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
- Образование: высшее (журналистика или смежные области)
- Опыт работы: 1-3 года
- Возраст: 25-45
- Программы: MS Office (свободное владение)
- Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве
- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Пресс- секретарь
Информация о работе:
- Осуществление политики по связям с общественностью и СМИ;
- Освещение проделанной работы в СМИ, управление интернет-сайтом и страницами университета в социальных сетях;
- Средства коммуникации и связи;
- Связи со СМИ, освещение деятельности;
- Управление интернет-ресурсами;
- Управление учетными записями в социальных сетях;
- Подготовка пресс-релизов, статей и другой информации
- Организация пресс-конференций, брифингов и других мероприятий;
График работы: 6-дневный
• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00
• Обеспечивается сервисом
• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
• Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
• Образование: высшее (журналистика)
• Опыт работы: 1-3 года
• Возраст : 25-45
• Программы: MS Office (свободное владение)
Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве
- Знание законов АР "О доступе к информации", "О средствах массовой информации";
- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Лица, заинтересованные в вакансиях, могут отправить CV с фото, указав название должности, на которую претендуют, в теме письма, на адрес е-почты [email protected] до 30.06.2023.