Бакинский филиал МГУ объявил о вакансиях

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявил прием на работу, сообщает в пятницу Trend.

Это следующие вакансии:

- Редактор-корректор

Информация о работе:

- Организация работы отдела и постановка задач;

- Соответствующее редактирование текстов;

- Сбор, подготовка и обработка информации, относящейся к университету;

- Составление информационных запросов;

- Контроль за работой с соцсетями;

- Выполнение требований по правильному представлению новостей;

- Преставление видеоматериалов, которые могут представлять интерес для СМИ, в форме новостей и их отправка органам медиа;

График работы: 6-дневный

- Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00

- Обеспечивается сервисом

- Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

- Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

- Образование: высшее (журналистика или смежные области)

- Опыт работы: 1-3 года

- Возраст: 25-45

- Программы: MS Office (свободное владение)

- Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве

- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Пресс- секретарь

Информация о работе:

- Осуществление политики по связям с общественностью и СМИ;

- Освещение проделанной работы в СМИ, управление интернет-сайтом и страницами университета в социальных сетях;

- Средства коммуникации и связи;

- Связи со СМИ, освещение деятельности;

- Управление интернет-ресурсами;

- Управление учетными записями в социальных сетях;

- Подготовка пресс-релизов, статей и другой информации

- Организация пресс-конференций, брифингов и других мероприятий;

График работы: 6-дневный

• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00

• Обеспечивается сервисом

• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

• Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

• Образование: высшее (журналистика)

• Опыт работы: 1-3 года

• Возраст : 25-45

• Программы: MS Office (свободное владение)

Знание языка: знание правил грамматики азербайджанского и русского языков в совершенстве

- Знание законов АР "О доступе к информации", "О средствах массовой информации";

- Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Лица, заинтересованные в вакансиях, могут отправить CV с фото, указав название должности, на которую претендуют, в теме письма, на адрес е-почты [email protected] до 30.06.2023.