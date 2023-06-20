Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки. Северо-западный ветер сменится днем умеренным северо-восточным.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 24-29° тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Абшерона ожидается периодически усиливающийся северо-западный ветер, который сменится днем умеренным северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильге, Загульба) составит 21-22° тепла, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.