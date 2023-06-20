В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда

БАКУ /Trend/ - Отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Конституционном суде", которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, прошедшем в формате видеоконференции.

В соответствии с действующим законом, согласно части I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики, судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет.

Согласно законопроекту, возрастной ценз отменяется, и тем самым в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики, судьей Конституционного суда сможет стать гражданин Азербайджанской Республики, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет.