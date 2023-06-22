Очередная победа вин “SAVALAN” в Европе (ФОТО)

Вина “SAVALAN” азербайджанского производителя премиальных вин “SAVALAN - ASPI Winery” и в этом году сумели отличиться на “Decanter World Wine Awards” - крупнейшем и самом престижном в мире винном конкурсе, который ежегодно проводится в столице Англии Лондоне.

Конкурс побил мировой рекорд по количеству вин, принявших участие в 2023 году: 18 250 вин были представлены из 57 стран. 7 из 8 видов вин “SAVALAN”, отправленных на конкурс, были награждены серебряными и бронзовыми медалями:

• “SAVALAN Alicante Bouschet 2019” красное сухое - Серебряная медаль

• “SAVALAN Limited Release 2017” красное сухое - Бронзовая медаль

• “SAVALAN Cabernet Sauvignon Ripassato 2016” красное сухое - Бронзовая медаль

• “SAVALAN Canyon Reserve 2016” красное сухое - Бронзовая медаль

• “SAVALAN Petit Verdot 2016” красное сухое - Бронзовая медаль

• “SAVALAN Elisa Winemaker Reserve 2018” белое сухое - Бронзовая медаль

• “SAVALAN Viognier 2021” белое сухое - Бронзовая медаль

О конкурсе

“Decanter World Wine Awards”, который считается крупнейшим винным конкурсом на мировом уровне, не имеет себе равных благодаря особому процессу оценки, проводимому приглашенными со всего мира винными экспертами. В этом году в конкурсе для оценки вин приняла участие престижная группа из 236 винных экспертов, включая 53 Мастера вина и 16 Мастеров сомелье из 30 стран. В то же время внимание более 100 судей и региональных экспертов из разных стран было приковано к винам в бокалах.

Продукция компании “SAVALAN - ASPI Winery” была удостоена многочисленных наград и на других престижных международных конкурсах, таких как “International Wine Challenge”, “International Wine and Spirit Competition”, “Japan Wine Challenge”, “Mundus Vini”, “Vinitaly” и другие.