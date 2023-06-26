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Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 26 июня 2023 19:16 (UTC +04:00)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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КРАКОВ/Trend/ - Азербайджанский спортсмен Хаял Алиев завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по муай-таю (тайскому боксу) III Европейских игр в Польше.

Как сообщает Trend, Х.Алиев (67 кг) встретился с поляком Оскаром Сигертом. Наш спортсмен был отправлен в нокдаун в третьем раунде и прекратил бой. В итоге он стал бронзовым призером Европейских игр.

На ринг в соревнованиях выйдут еще двое наших спортсменов. Соперницей Айсун Дарвишовой (57 кг) станет шведская спортсменка Патриция Акслинг. Эмилия Рзаева (63,5 кг) для выхода в решающую схватку должна победить Терезу Стечову (Чехия).

Проигравшие удостоятся бронзы. Финальные бои пройдут завтра.

Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
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