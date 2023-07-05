В Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило более 1000 заявок по страховым случаям

БАКУ /Trend/ - В результате резкого изменения погоды в регионах Азербайджана в последние дни - ливней, вызвавших наводнения, выпавшего града количество обращений фермеров в Фонд аграрного страхования достигло рекордного уровня.

Как сообщили Trend в среду в фонде, в целом с начала года поступило более 1000 обращений по страховым случаям, связанным с ливнями и наводнениями.

Согласно информации колл-центра фонда, более половины обращений было зарегистрировано в мае-июне. Большая их часть касается убытков в связи с посевными площадями.

Наибольшее количество обращений по страховым случаям в связи с ливнями и селями поступило из Горно-Ширванского, Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского, Гянджа-Дашкесанского и Карабахского регионов страны. В Фонде аграрного страхования сообщили, что все заявки регистрируются, для изучения обращений на места уже командированы независимые эксперты в сфере аграрного страхования. Эксперты изучат страховые случаи на местах, определят предварительную сумму ущерба. После уточнения суммы ущерба застрахованным хозяйствам производятся выплаты.

Отметим, что в 2022 году Фонд аграрного страхования произвел выплаты фермерам по страховым случаям на сумму 2,4 миллиона манатов, а за первые 6 месяцев этого года - около 1,2 миллиона манатов.

Напомним, что для поддержки аграрного сектора и фермеров 50% аграрных страховых взносов оплачивает государство.