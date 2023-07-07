140 квартир и частных домов переданы семьям шехидов и инвалидам войны

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики предоставило 140 квартир и частных домов в Баку, Абшероне, Гяндже, Барде, Бейлагане, Огузе, Газахе, Саатлы, Сальяне, Товузе, Уджаре, Загаталах, Барде, Хачмазе и Шабране семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами на войне.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в мероприятии по предоставлению квартир в жилом комплексе MİDA в Гяндже приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли и первый заместитель главы Исполнительной власти Гянджи Самед Томуев.

Вусал Насирли отметил, что программа обеспечения жильем в Азербайджане семей шехидов и лиц, ставшими инвалидами на войне была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого мы отмечаем в этом году, и эта программа успешно продолжается из года в год.

Было отмечено, что в период после 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала блестящую победу, программа обеспечения жильем и частными домами семей шехидов и лиц, ставшими инвалидами на войне расширилась в 5 раз. Сегодня в 15 городах и районах Азербайджана предоставляется еще 140 квартир и частных домов.

Отметим, что семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами на войне в этом году предоставлено 500, в послевоенный период 5 000, а всего за прошлый период 13 800 квартир и частных домов.

В то же время распоряжением главы государства с начала 2021 года осуществляется обеспечение жильем семей шехидов Второй Карабахской войны и лиц, ставшими инвалидами на войне.

Томуев отметил, что в Гяндже также проводится важная работа в сфере социальной защиты семей шехидов и лиц, ставшими инвалидами на войне.

Семьи шехидов и лица, ставшие инвалидами на войне, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за меры социальной поддержки, а также за улучшение жилищно-бытовых условий и обеспечение новыми квартирами и частными домами.