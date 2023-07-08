В Азербайджане 124 тыс. участникам войны оказано 294 тыс. услуг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После окончания 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала блестящую победу, по поручению Главы государства реализуется масштабный пакет социальной поддержки в отношении членов семей шехидов и участников войны.

Как сообщает в субботу Trend данный пакет, реализуемый Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики, в послевоенный период охватил:

- 103 тыс. лицам (членов семей шехидов и ветеранов войны) назначены 115 тыс. ежемесячных социальных выплат, 3 696 лицам произведены страховые выплаты;

- до 2 августа 1997 года единовременная выплата была предоставлена 17 234 лицам, имеющим инвалидность в связи с травмами, полученными на военной службе;

- ежегодно повышаются социальные выплаты семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами на войне, ветеранам войны назначены ежемесячные пенсии;

- программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц, ставших инвалидами на войне расширилась в 5 раз, предоставлено 5 000 квартир и частных домов, инвалидам войны предоставлено 324 автомобиля (всего за прошедший период этим категориям лиц предоставлено 13 800 квартир и частных домов, инвалидам войны предоставлено более 7 500 автомобилей);

- 11 тыс. человек (членам семей шехидов и участникам войны) оказано 46 тыс. услуг по социально-психологической поддержке и реабилитации;

- 1 941 человек, ставших инвалидами на войне обеспечены 39 713 средствами реабилитации, в том числе 432 человека - 451 высокотехнологичным современным протезом;

- обеспечена занятость 18,7 тыс. человек, являющихся членами семей шехидов и участниками войны, в том числе 10 тыс. человек привлечены к программе самозанятости;

- в единых координационных центрах оказаны услуги 88,3 тыс. лицам, относящихся к этим категориям и т.д.

Отметим, что всего в послевоенный период было оказано 294 тысячи социальных услуг в отношении 124 тысяч человек.