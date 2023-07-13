Цель Армении заключалась в том, чтобы Азербайджан смирился с оккупацией - Джейхун Байрамов (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Цель Армении заключалась в том, чтобы Азербайджан смирился с оккупацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии под названием "Возрождение Агдама", сообщает в четверг Trend.

"За почти 30 лет оккупации наши культурные, исторические, религиозные памятники были разрушены и уничтожены. Наши природные ресурсы, имущество были разграблены. Глядя на масштабы разрушений, осуществленных за время оккупации, становится ясно, что это была целенаправленная политика, проводимая Арменией. Целью Армении было заставить нас забыть свои исторические корни и смириться с оккупацией. В 44-дневной Отечественной войне героическая азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации. Освобождая свои земли, мы продемонстрировали всему миру силу нашего государства, героизм нашей армии и единство нашего народа. Сегодня каждый шаг, сделанный на освобожденных территориях, каждое проводимое строительство, каждое проведенное местное и международное мероприятие - это источник большой гордости", - отметил глава МИД.

Отметим, что в конференц-центре в городе Агдам проходит мероприятие под названием «Возрождение Агдама». В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств нашей страны, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После мероприятия участники ознакомятся с восстановительно-созидательными работами, осуществляемыми в городе Агдам.