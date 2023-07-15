В Азербайджане хотят ввести запрет на вступление в брак лиц, не достигших 18 лет (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Все больше и больше в обществе звучат мнения о недопущении вступления в брак лиц младше 18 лет. Органы исполнительной власти на местах также подтверждают, что нынешние исключения в связи со снижением брачного возраста отрицательно влияют на ситуацию.

Об этом в субботу Trend сообщила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова.

Она подчеркнула, что внесение изменений в законодательство - процедура, требующая времени и силы воли.

"В настоящее время мы отдаем приоритет проведению широкой просветительской работы в обществе, а также получением мнения всех заинтересованных сторон об устранении нормы, которая отражена в соответствующей статье Семейного кодекса. Я считаю, что в связи с этим обязательно должны быть поправки в закон, следует положить конец разрешению брака для лиц, не достигших 18 лет, даже если речь идет об исключительных случаях.

Такие предложения активно выдвигаются как представителями гражданского общества, так и экспертами. Об этом свидетельствуют результаты наших анализов и исследований за последние 3 года. С другой стороны, традиционные и цифровые медиа играют большую роль в этом процессе. Я верю, что в результате наших совместных усилий мы достигнем цели", - добавила Мурадова.

Отметим, что в настоящее время в соответствии со статьей 10 Семейного кодекса Азербайджанской Республики в брак могут вступать лица, достигшие 18 лет. При наличии уважительных причин соответствующий орган исполнительной власти места проживания лиц, желающих вступить в брак и не достигших брачного возраста, может по их просьбе разрешить снижение брачного возраста не более чем на 1 год.