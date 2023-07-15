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В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом

Общество Материалы 15 июля 2023 16:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщили в субботу Trend в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 831 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 670 человек прошли лечение и выздоровели, 10 288 человек скончались, лечение 20 человек продолжается.

За последние сутки в Азербайджане было проведено 659 тестов, а за текущий период - 7 654 889.

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