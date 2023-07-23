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Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)

Общество Материалы 23 июля 2023 15:33 (UTC +04:00)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - В городе Шуша завершился Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

Как передает Trend, в трехдневном форуме приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

В рамках форума прошли сессии "Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху", "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа", "Вопросы безопасности", а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые "сайд-ивенты" (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.

Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу (ФОТО)
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