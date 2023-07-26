БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначена инвалидность около 4000 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, оценка инвалидности проводится Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения после внесения в электронную систему справки (документа, определяющего связь травм или заболеваний с военной службой) от соответствующих военно-врачебных комиссий и направления от медицинских учреждений (форма 88) с проведением очного обследования этих военнослужащих на первом этапе.

3 967 военнослужащим из этой категории уже назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана.

После установления инвалидности в проактивном порядке им назначаются ежемесячные социальные выплаты по инвалидности (президентская пенсия, пенсия, пособие), а также единовременные страховые выплаты.