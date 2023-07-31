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Азербайджанская гимнастка завоевала еще одну медаль на Всемирной летней Универсиаде

Общество Материалы 31 июля 2023 14:24 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка завоевала еще одну медаль на Всемирной летней Универсиаде

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала еще одну медаль на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменка завоевала серебряную награду за композицию с булавами. Ранее она заняла второе место в упражнении с обручем.

Напомним, что на XXX летней Универсиаде, которая прошла в 2019 году в Неаполе (Италия), азербайджанская грация завоевала две серебряные награды – в упражнении с булавами и в многоборье.

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