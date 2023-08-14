В Азербайджане объявлены результаты тестовых экзаменов по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты тестовых экзаменов по приему на государственную службу и продолжению деятельности на государственной службе.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Как известно, 13 августа 2023 года ГЭЦ провел вступительный экзамен по приему на государственную службу по группе должностей, относящимся к административным исполнительным должностям (тип B), и экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по группе должностей BB, относящихся к административным исполнительным должностям.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 2 030 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 48 человек на него не явились.

В подгруппе BA2 успешно сдали экзамен 6 человек, BA3 - 14, BA4 - 53, BB1 - 29, BB2 - 70, BB3 - 105 nəfər, BB4 - 192, а всего 469 кандидатов.

Лицам, успешно прошедшим тестирование, будет предоставлен сертификат в соответствии с должностями госслужбы, который действителен в течение пяти лет.

Чтобы получить сертификат, кандидаты, успешно сдавшие экзамен, должны заполнить форму заявки на портале ГЭЦ с 15 по 28 августа.

В экзамене по продолжению деятельности на государственной службе принял участие 201 кандидат.

В подгруппе BB1 успешно сдали экзамен 7 человек, BB2 - 21, BB3 - 38, BB4 - 39, а всего 105 кандидатов.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию по результатам экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ в сроки с 10:00 15 августа до 17:00 17 августа. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного периода, не смогут подать апелляцию.

Апелляционный процесс организуется посредством телефонной связи. Обсуждение обращения кандидата может длиться не более 15 минут.