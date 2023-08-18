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Аттестаты и свидетельства, выданные в Азербайджане за последние 8 лет внесены в электронную систему

Общество Материалы 18 августа 2023 10:24 (UTC +04:00)
Аттестаты и свидетельства, выданные в Азербайджане за последние 8 лет внесены в электронную систему

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана завершило электронизацию части аттестатов об общем среднем образовании и свидетельств о полном среднем образовании.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, теперь граждане смогут легко получить электронную справку, связанную с этими документами, зарегистрировавшись на портале "myGov", в разделе "Мои данные".

Пользователи этого электронного сервиса могут в электронном виде адресовать автоматически сгенерированную системой справку в режиме онлайн.

Отметим, что эти данные, находящиеся в государственной электронной информационной системе охватывают период с 2015 года по настоящее время.

Процесс электронизации аттестатов, выдаваемых министерством науки и образования Азербайджанана для всех уровней образования продолжается.

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