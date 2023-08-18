Аттестаты и свидетельства, выданные в Азербайджане за последние 8 лет внесены в электронную систему

БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана завершило электронизацию части аттестатов об общем среднем образовании и свидетельств о полном среднем образовании.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, теперь граждане смогут легко получить электронную справку, связанную с этими документами, зарегистрировавшись на портале "myGov", в разделе "Мои данные".

Пользователи этого электронного сервиса могут в электронном виде адресовать автоматически сгенерированную системой справку в режиме онлайн.

Отметим, что эти данные, находящиеся в государственной электронной информационной системе охватывают период с 2015 года по настоящее время.

Процесс электронизации аттестатов, выдаваемых министерством науки и образования Азербайджанана для всех уровней образования продолжается.