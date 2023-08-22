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Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 22 августа 2023 16:38 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе завоевал серебряную медаль на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Trend, в финальном поединке Сархан Мамедов (весовая категория 130 кг) уступил представителю России Азамату Гегкиеву со счетом 4:2, тем самым став обладателем серебряной медали.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.

Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале (ФОТО)
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