Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе

Общество Материалы 26 августа 2023 16:19 (UTC +04:00)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Селевые потоки в результате проливных дождей в Ярдымлинском районе вывели из строя 14-24-километровый участок автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Как сообщает в субботу Trend, данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что дорожное покрытие на указанном участке пришло в полную негодность.

"На данный участок дороги были привлечены сотрудники и техника Агентства. Сотрудники Агентства непрерывно ведут работы на данной территории для устранения последствий селя", - говорится в сообщении.

Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Ярдымлинском районе
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости