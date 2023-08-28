Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 21 по 27 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 92 противотанковые мины и 71 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 528,1 гектара.

Отметим, что несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании.

Напомним, что из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных инцидентах до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.

И это очередное доказательство нацеленности Армении именно на мирное население. Минные инциденты также были зафиксированы в разрушенных поселениях, на кладбищах, вблизи водных источников, путепроводов, в лесных массивах и на сельских дорогах. Отказ армянской стороны предоставить точные карты мин препятствует ликвидации последствий гуманитарной катастрофы.