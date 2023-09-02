Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Губада Ибадоглу

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районном суде под председательством судьи Хафиза Камранова было рассмотрено ходатайство о переводе Губада Ибадоглу под домашний арест.

Как сообщает в субботу Trend, суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении Губада Ибадоглу на перевод под домашний арест.

Напомним, что Губад Ибадоглу был задержан 23 июля. Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Решением Наримановского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 26 дней.

Позднее Губаду Ибадоглу следствием было предъявлено еще одно обвинение - по ст. 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) УК Азербайджана.