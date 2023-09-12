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Задержано лицо, распространявшее в "Tik-Tok" ложную информацию о ВС Азербайджана - МВД

Общество Материалы 12 сентября 2023 13:59 (UTC +04:00)
Задержано лицо, распространявшее в "Tik-Tok" ложную информацию о ВС Азербайджана - МВД

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/- Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики принимает меры в отношении лиц, которые делятся в социальных сетях ложной информацией относительно азербайджанской армии и ее военнослужащих.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе МВД сообщили, что в ходе продолжающихся мероприятий сотрудниками полиции задержан Ибрагимли Парвиз Вугар оглы (1998 года рождения), который через фейковые профили на платформе "Tik-Tоk" делился ложной информацией о боевых действиях и понесенных потерях азербайджанской армии.

В ходе расследования была изучена цель публикации.

Поскольку действия задержанного содержат признаки административного правонарушения, собранные о нем материалы были направлены на рассмотрение в суд.

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