В Баку усилены меры контроля на дорогах

БАКУ/Trend/- В связи с началом нового учебного года сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджанской Республики работают в усиленном рабочем режиме.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил ведущий специалист сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом Омар Хыдыров.

По его словам, с утренних часов усилены меры контроля на территориях расположения образовательных учреждений столицы, как посредством камер наблюдения, так и сотрудниками дорожной полиции.

"Во избежание заторов на дорогах, Центр интеллектуального управления транспортом усилил режим "зеленой волны" на светофорах вблизи образовательных учреждений. Ситуация на дорогах города находится под контролем", - заявил Омар Хыдыров.