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Экскаваторщик, получивший ранения в результате обстрела Агдама сепаратистами, рассказал о случившемся

Общество Материалы 20 сентября 2023 14:35 (UTC +04:00)
Экскаваторщик, получивший ранения в результате обстрела Агдама сепаратистами, рассказал о случившемся

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Оператор экскаватора Мехман Гасанов, получивший ранения в результате обстрела Агдама армянскими незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, рассказал о случившемся.

Как сообщил в среду Trend пострадавший, в момент обстрела он находился внутри экскаватора.

"Мы проводили восстановительно-строительные работы в Агдаме. Вдруг послышался грохот от взрыва. Когда я вышел из экскаватора, рядом упал снаряд и я получил осколочные ранения руки и колена. Техника также получила повреждения", - сказал он.

Напомним, что 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множественные осколочные ранения при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного армянскими незаконными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

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