Стало известно о состоянии азербайджанского депутата Ганиры Пашаевой (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Главный врач Центральной клинической больницы Баку Кямран Мусаев рассказал о состоянии здоровья депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой.

Как передает Trend, главный врач отметил, что вчера утром депутат была доставлена в Клинику службой скорой помощи.

«Все клинические показатели соответствовали состоянию шока. Пациентку госпитализировали в отделение интенсивной терапии. В настоящее время ее лечение продолжается. Состояние здоровья депутата с первых минут находится в центре внимания руководства страны и под личным контролем Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Все данные поручения выполняются. Сегодня утром исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров посетил пациентку.

Лечение продолжается, проводятся необходимые консультации. Используются все имеющиеся медицинские возможности. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими коллегами в Турции. Причины, по которым Ганира Пашаева впала в такое тяжелое состояние, выясняются. Сейчас наша главная цель – остановить течение шокового процесса заболевания. В результате проведенного лечения достигнута незначительная стабилизация, но состояние нашей пациентки продолжает оставаться очень тяжелым. Она все еще без сознания», - сказал он.

Также главврач сообщил, что депутат подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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15:08

БАКУ /Trend/ - Состояние депутата Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой оценивается как средней степени тяжести.

Об этом сообщили Trend близкие депутата.

Отметим, что депутат Ганира Пашаева впала в кому. Она госпитализирована в Центральную клиническую больницу.

В настоящее время продолжается ее лечение.

По предварительной версии, депутат впала в кому от лекарства.