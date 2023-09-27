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В Азербайджане выполнены социальные выплаты за сентябрь

Общество Материалы 27 сентября 2023 10:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане выполнены социальные выплаты за сентябрь

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за сентябрь.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве.

Отметим, что 8 сентября в городах Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а 15 сентября - в регионах были произведены пенсионные выплаты, а также выплаты для лиц, получающих пенсии на льготных условиях.

Таким образом, за этот месяц выплачены все пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь.

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