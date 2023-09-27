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В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2023 20:40 (UTC +04:00)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с 27 сентября - Днем Памяти Бакинский муниципальный театр поставил в Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана спектакль "Unutqanlıq qorxunc bəladır".

Как сообщает в среду Trend, на показе постановки присутствовали сотрудники СГБ, представители общественности. В постановке повествуется о геноциде и других трагедиях, которым подвергся азербайджанский народ.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День Памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти (ФОТО)
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