Сезон СЮРПРИЗОВ «Misli» - Итоги первого тиража

БАКУ/Trend/ - Объявлены победители первого тиража поощрительной лотереи легального оператора спортивных ставок Азербайджана «Misli». Серийные номера 31 выигрышного билета были объявлены в прямом эфире на канале CBC Sport.

В первом тираже были разыграны 10 iPhone 14 Pro Max, 10 телевизоров Samsung, 5 купонов на бытовую технику на сумму 1000 манатов, 5 приставок PlayStation и 1 купон на путешествие на сумму 10 000 манатов.

«Сезон СЮРПРИЗОВ», стартовавший 12 сентября, продлится до 23:59 6 ноября.

В лотерее могут принять участие люди, достигшие 18-летнего возраста. В двухмесячной лотерее всего 8 туристических купонов на сумму 10 000 манатов, 80 «iPhone 14 Pro Max», 80 телевизоров, 40 «PlayStation 5», 40 карт на покупку в магазине электроники на сумму 1 000 манатов, а самое главное – 2 Автомобиль «Ауди «Q7 Comfort Plus» ждет своих владельцев.

Розыгрыши транслируются в прямом эфире на телеканалах CBC Sport и ютуб-канале «Misli.az» раз в неделю – в четверг в 18:00. После каждого розыгрыша победителям рассылается SMS, с ними связываются и предоставляют подробную информацию о подарке.

Купив билет минимальной стоимостью 5 манатов, вы также можете участвовать в ставках на спорт, виртуальных лотереях, а также в виртуальных спортивных и лотерейных играх. Участники, принявшие участие в одном из розыгрышей и выигравшие, снова могут побороться за автомобиль в розыгрыше «Мисли Джекпот», проведенном в последнем розыгрыше.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить официальный сайт https://azerlotereya.com/az/content/139 или связаться по телефону *2080.